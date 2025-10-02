3 жовтня — 1318-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- У Ніжині на Чернігівщині, у зв'язку з відключенням світла воду подаватимуть за графіком двічі на день. Усі навчальні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання.
- Україна та Росія провели черговий етап обміну військовополоненими, додому повернулися 205 людей — 185 військових (183 рядові й сержанти, два офіцери) ЗСУ, НГУ, ДПСУ і 20 цивільних. Серед них захисники Маріуполя, «Азовсталі» та ЧАЕС. Більшість утримували з 2022 року.
У Києві загроза дронів РФ
Повітряна тривога в Києві триває з 0:51 через загрозу застосування ворожих дронів. Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко написав: "Над містом ворожі БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в укриттях до відбою тривоги!".
У Полтаві вибухи
У Полтаві було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного. Повітряні сили попереджали про щонайменше 6 швидкісних цілей на місто.
Завод "Азот" в Пермському краю припиняв роботу. Жителі повідомляли про вибухи
На хімзаводі "Азот" у Росії зупинялася робота. Він розташований в населеному пункті Березники за 1700 км від кордону з Україною, і місцеві мешканці там чули вибухи.
Про зупинку повідомив глава Березників Олексій Казаченко, а фото задимлення та інформацію про два вибухи розповідає видання Astra.
"Сьогодні, 2 жовтня, о 20:45 у філії "Азот" АТ "Об'єднана хімічна компанія «Уралхім»" сталася короткочасна зупинка технологічного циклу. Постраждалих немає. Загроз екологічній ситуації немає. Наразі завод працює в штатному режимі", — написав Казаченко.
Місцеві телеграм-канали з посиланням на Міністерство надзвичайних справ писали, що причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів. Загрози БпЛА в місті оголошено не було.