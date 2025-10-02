Завод "Азот" в Пермському краю припиняв роботу. Жителі повідомляли про вибухи

На хімзаводі "Азот" у Росії зупинялася робота. Він розташований в населеному пункті Березники за 1700 км від кордону з Україною, і місцеві мешканці там чули вибухи.

Про зупинку повідомив глава Березників Олексій Казаченко, а фото задимлення та інформацію про два вибухи розповідає видання Astra.

"Сьогодні, 2 жовтня, о 20:45 у філії "Азот" АТ "Об'єднана хімічна компанія «Уралхім»" сталася короткочасна зупинка технологічного циклу. Постраждалих немає. Загроз екологічній ситуації немає. Наразі завод працює в штатному режимі", — написав Казаченко.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на Міністерство надзвичайних справ писали, що причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів. Загрози БпЛА в місті оголошено не було.