Німеччина запустить ініціативу для закупівлі українських далекобійних дронів

Німеччина започаткує нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.

Про це на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Він зазначив, що партнери повинні посилювати зусилля з підтримки України і ФРН підвищує "стійкість України, зміцнюючи її протиповітряну оборону".

"Окрім постійного постачання систем озброєння та боєприпасів, Німеччина перебуває в процесі постачання Україні двох повноцінних систем Patriot. Перші пускові установки вже передані Україні. Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб подякувати нашим норвезьким друзям за те, що вони великодушно погодилися взяти на себе половину витрат на ці дві системи Patriot", — сказав міністр.

За словами Пісторіуса, Німеччина допомає Україні посилити "передову оборону", щоб не дати Росії шансів захопити більше територій і тому продовжує постачання систем озброєння, запасних частин та боєприпасів.

"І по-третє, ми розширюємо можливості України послабити російську військову техніку у глибині, забезпечуючи ефективну оборону. Німеччина розпочне нову ініціативу глибокого удару та посилить свою підтримку закупівлі далекобійних безпілотників разом з оборонною промисловістю України. В рамках цієї ініціативи ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро", — сказав він.

За словами міністра, ці контракти передбачають постачання кількох тисяч далекобійних безпілотників різних типів українського виробництва.

" Вони є гнучкими та містять опції збільшення кількості. Ми надаємо всім нашим партнерам можливість брати участь", — сказав Пісторіус.

9 вересня у Лондоні відбулась зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі заявив, що країна профінансує тисячі далекобійних одноразових ударних дронів, які виготовить у Британії та доправить в Україну протягом наступних 12 місяців.