Українська делегація під час візиту до США обговорила з представниками Пентагону, Конгресу та військовими реалізацію ініціативи Drone Deal.

Про це у Facebook повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Українська делегація мала низку зустрічей з посадовцями Пентагону, Конгресу, військовими всіх родів та видів військ США, під час яких обговорили можливість поглиблення стратегічного співробітництва та заповнення надлишкової спроможності українських підприємств-виробників дронів шляхом продажу частини виробів, а також їх подальшої спільної модернізації та розробки нових платформ", — написав Умєров.

За його словами, головною метою візиту представників РНБО та Міноборони стали технічні переговори щодо підготовки угоди про закупівлю українських дронів, яка також передбачає можливість створення спільних українсько-американських виробництв.

"Україна сьогодні є світовим лідером у дронових технологіях, і наш досвід викликає високий інтерес серед союзників. Йдеться не лише про повітряні системи, а й про морські дрони та наземні роботизовані комплекси, у розробці й застосуванні яких Україна має унікальний практичний досвід", — зазначив секретар РНБО.

Також сторони обговорили механізм PURL — фінансування закупівлі американського озброєння та боєприпасів за кошти європейських партнерів. Зокрема йшлося про плани постачання на 2026 рік та можливості збільшення обсягів.

У оборонному відомстві повідомили, що українська сторона презентувала свої напрацювання з пропозиціями конкретних моделей, їхньою ефективністю та умовами використання.

"Американська команда відзначила експертизу України у розбудові дронової галузі — виробництві не лише БПЛА, а й морських дронів та наземних роботизованих комплексів",— зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, переговори технічних команд стали підготовчим етапом до підписання угоди Drone Deal, яку раніше анонсував президент України Володимир Зеленський. Документ передбачає закупівлю українських дронів у межах п’ятирічної угоди, а також можливість створення спільного виробництва окремих українських зразків.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.