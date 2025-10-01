Уряд 1 жовтня ухвалив рішення, які стосуються переведення військовослужбовців до інших військових частин.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень", — сказав глава оборонного відомства.

За його словами, відтепер розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин — вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.

Шмигаль зазначив, що у рішенні Кабміну для цього визначені "чіткі підстави, які унеможливлюють переведення", а для вирішення "спірних питань" створюється спеціальна робоча група.

Також урядовим рішенням спрощується процедура переведення військовослужбовців із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки.

"Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок "Армія+"... Напрацьовуємо наступні кроки в спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами", — додав Шмигаль.

22 вересня в Силах оборони України запустили цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс". Сервіс дозволяє швидко та прозоро отримувати актуальні дані про кожного хто служить у лавах ЗСУ, а також бачити історію призначень на посади й формувати звіти та проєкти наказів.