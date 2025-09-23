У Міністерстві оборони України пояснили, як правильно скласти рапорт на зміну місця служби через застосунок "Армія+" та яких помилок найчастіше припускаються військовослужбовці під час його подання.

Відповідна інструкція опублікована на сайті українського оборонного відомства.

Зазначається, що наразі переведення можливі лише між частинами всередині структур Збройних сил України чи Національної гвардії. Для цього необхідно мати два документи:

Рекомендаційний лист. Його зразок можна завантажити в "Армія+" під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані з додаванням листа необхідно натиснути на текст довідки та завантажити шаблон. Лист дійсний 30 днів, тому рапорт слід встигнути подати протягом цього терміну.

Військовий документ — це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ. При його додаванні важливо не переплутати номери розділів із номерами сторінок — біля номерів розділів завжди зазначені відповідні назви.

"Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка ВЛК чи погодження від Служби безпеки України, підготуйте їх завчасно та завантажте на окремому екрані", — зазначили в Міноборони.

У відомстві також назвали найпоширеніші помилки під час складання рапорту на зміну місця служби. Зокрема, це нечіткі фото документів.

"Використовуйте фотокамеру з високою якістю або просіть побратима зробити фото та надіслати через захищений месенджер — потім завантажуйте з галереї", — зазначили в оборонному відомстві.

Ще однією поширеною помилкою є неправильне зазначення посади у рекомендаційному листі або рапорті. У Міноборони наголошують, що її потрібно вказувати повністю, без скорочень. Наприклад, якщо посада звучить як "старший навідник 1 розрахунку 1 самохідного артилерійського взводу 3 самохідної артилерійської батареї 1 самохідного артилерійського дивізіону", то писати лише "старший навідник" не можна — такий рапорт відхилять.

Також помилкою може бути також різна посада та номер військової частини в рекомендаційному листі та у військових відомостях. Слід перевірити, що ці дані в листі збігалися з інформацією на екрані з військовими відомостями.

Крім того, може статися, що військова частина змінила номер. У такому випадку потрібно додати офіційну довідку про зміну. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час служби в частині з новим номером, і якщо цей період менший за 6 місяців, рапорт відхилять.

"Переглядайте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. І за 72 години після подання рапорту чекайте на рішення", — додали у відомстві.