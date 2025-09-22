У понеділок, 22 вересня, в Силах оборони України запускають цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс".

Про це у телеграм-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Імпульс" — це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині", — написав Шмигаль.

За його словами, це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє швидко та прозоро отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів.

Зазначається, що із запуском "Імпульсу" військові частини отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та зможуть оперативно генерувати накази й інші документи. Водночас вище керівництво зможе приймати управлінські рішення на основі прозорих і точних даних по кожній частині.

Також Шмигаль повідомив, що першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ, а в найближчі тижні "Імпульс" запрацює у Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.

"У майбутньому "Імпульс" плануємо інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових Армія+, Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом", — додав очільник Міноборони.