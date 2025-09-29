У понеділок, 29 вересня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Технологічної Ставки, під час якого обговорювали потреби у далекобійних озброєннях на найближчий період. Він підкреслив, що наразі планування контрактів і виробництва спрямоване на те, щоб "наші арсенали були достатньо наповнені".

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення 29 вересня.

Зеленський також зазначив, що триває робота над контрольованим експортом української зброї, зокрема тих видів, які наразі у профіциті. Це дозволить отримати додаткові фінанси для виробництва "дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах вглибину російської території".

За його словами, вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків: США, Європа, Близький Схід та Африка, і незабаром будуть підготовлені відповідні угоди.

"На Ставці були й виробники нашої зброї — далекобійної зброї. Ключове питання — обсяги виробництва. Міністерство оборони України та інші урядовці, наші Сили оборони та безпеки, а також усі основні компанії — виробники українських дронів і ракет були сьогодні в розмові... Були дійсно розходження в оцінках нашого потенціалу виробництва, реальної спроможності компаній", — сказав президент.

Він додав, що наразі треба виробляти максимум, і українські виробничі можливості ще далекі від заповнення.

"Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення й могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Це важливо. І це відчутно, я дякую вам за це", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 24 вересня під час виступу на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський запропонував учасникам Генасамблеї ООН українські розробки у сфері БПЛА.

"Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але у нас є безпілотники, які можуть літати на 2000-3000 кілометрів. Ми відкрили експорт зброї та готові ділитися тим, що вже зарекомендувало себе на полі бою", — сказав він.