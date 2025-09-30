Нацбанк випустив монету, присвячену Силам безпілотних систем ЗСУ

Національний банк України (НБУ) 30 вересня ввів у обіг нову пам’ятну монету "Сили безпілотних систем Збройних сил України". Її презентували напередодні Дня захисників і захисниць України, що відзначається 1 жовтня.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що ця нова монета продовжує серію "ЗСУ". Вона вшановує внесок у захист територіальної цілісності України військовослужбовців Сил безпілотних систем ЗСУ, які є символом "інноваційності, технологічної переваги та інтелекту" українського війська.

Дизайн монети

Монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

Головним елементом композиції реверсу монети є емблема Сил безпілотних систем ЗСУ – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил.

Тло реверсу доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневровість та малопомітність безпілотних систем.

Також по колу розміщено написи: СИЛИ БЕЗПІЛОТНИХ СИСТЕМ ЗСУ (угорі) та девіз формування під час його створення: НАША ЗБРОЯ – РОЗУМ (унизу).

Дизайн реверсу монети створила Тетяна Балута, аверсу – Володимир Дем’яненко.

Про обіг та реалізацію монети

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Сили безпілотних систем Збройних сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Нацбанк поступово підкріплюватиме такими обіговими пам’ятними монетами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам. Прийматимуться вони від людей як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів штук таких обігових пам’ятних монет.

Водночас частина тиражу обігової пам’ятної монети "Сили безпілотних систем Збройних сил України" буде сформована в спеціально оформлені ролики.

Він міститиме 25 обігових пам’ятних монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, зображено сталеву ластівку, емблему Сил безпілотних систем ЗСУ, на тлі стилізованих повітряних потоків. Тираж роликів – 20 тисяч штук.

Придбати ролик із 25 монет можна з 2 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ (буде реалізовано 12 тисяч штук), а також у банках-дистриб’юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного інтернет-представництва регулятора).

Про Сили безпілотних систем

6 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу глави держави 7 травня.

20 серпня Кабмін схвалив законопроєкт, який утверджує існування Сил безпілотних систем.

3 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні й в цілому законопроєкт № 11507, який передбачає включення до окремих родів сил ЗСУ нової структури — Сил безпілотних систем.

У червні 2025 року в Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ. Воно обʼєднало усі військові частини СБС та "Лінії дронів". Мета — підвищення ефективності управління. Командиром угруповання є командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.