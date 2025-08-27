Українська монета про медиків увійшла до 10 найкращих монет світу

Українська пам’ятна монета "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" здобула перемогу в номінації "Найбільш надихаюча монета" та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу “Монета року”.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Результати конкурсу були оголошені 21 серпня 2025 року під час Всесвітньої виставки грошей в Оклахома-Сіті у США.

Пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" ввели в обіг 26 липня 2024 року.

“Вона присвячена самовідданій праці медичних працівників України, які, не зупиняючись ані на хвилину, невпинно рятують життя та здоров’я дітей і дорослих як у тилу, так і на передовій”, — зазначили у пресслужбі.

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 гривень. Її виготовлено з нейзильберу, маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм. Тираж – до 50 тисяч штук.

На аверсі монети зображена стилізована смужка бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України.

На реверсі монети в центрі композиції змодельовані смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у найскладніших обставинах.

Дизайн монети створили художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся у 42-й раз. Міжнародні експерти визначали переможців серед близько 550 монет із 38 країн світу, випущених у 2024 році.

Українські пам’ятні монети не вперше перемагають у монетному конкурсі "Монета року".

2024 року срібна пам’ятна монета “Сміливість бути. UA” здобула перемогу в номінації “Найкраща монета про сучасну подію” та увійшла до 10 найкращих монет світу за підсумками цього міжнародного монетного конкурсу.

А українська пам’ятна монета "До 30-річчя незалежності України" (нейзильбер, номінал 5 гривень) стала головною монетою-переможницею цього міжнародного конкурсу серед монет, введених у обіг у 2021 році.