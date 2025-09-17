З 1 жовтня НБУ вилучатиме з обігу 10 копійок

Національний банк України (НБУ) повідомив, що з 1 жовтня розпочне виводити з обігу монети у 10 копійок.

Про це йдеться у пресрелізі НБУ.

Монети вилучатимуть з обігу поступово. Нацбанк повідомив, що перестане випускати нові монети номіналом у 10 копійок.

Банки перестануть видавати монети у 10 копійок при здійсненні усіх готівкових операцій. Якщо банки отримуватимуть монети у 10 копійок від клієнтів — їх передаватимуть у НБУ для утилізації.

Монети номіналом у 10 копійок залишаються платіжним засобом. Торгівельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України й далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій.

При торгівельних операціях готівкою суми будуть заокруглювати, як це робили під час вилучення монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок.

"Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок в обігу та зниження попиту на них з боку банків і торгівельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет", — йдеться у пресрелізі НБУ.

Українці не мають самостійно здавати монети до банків, повідомляє Нацбанк.