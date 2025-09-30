Американський міністр оборони Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати повинні бути готові до війни заради "захисту миру". За його словами, єдиною місією Пентагону буде ведення бойових дій.

Про це він сказав під час зустрічі з американськими генералами на базі морської піхоти Квантіко у штаті Вірджинія 30 вересня.

"Проста, але глибока правда: щоб бути впевненими в мирі, ми повинні готуватися до війни. Відтепер єдина місія відновленого Міністерства війни така: вести бої, готуватись до війни та перемоги, невпинно й безкомпромісно. Не тому, що ми хочемо війни… Ми прагнемо миру для наших громадян", – заявив Гегсет.

За словами глави Пентагону, головне завдання Америки — це "бути сильними, щоб запобігти війні".

"Це називається мир через силу. Історія вчить: лише ті варті миру, хто ладен воювати за нього. Тому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу та історію. Або захищаєш свій народ і суверенітет, або комусь підкоряєшся. Ми повинні створити армію, здатну виграти будь-яку війну", – пояснив глава Пентагону.

Також він наголосив, що "ера політичної коректності закінчується прямо зараз" й в американському не буде "огрядних і бородатих генералів", а також "хлопців у сукнях".

"Більше не буде ніяких місяців ідентичності, офісів DEI , хлопців у сукнях, поклоніння кліматичним змінам. Ми покінчили з цим лайном... ", — сказав міністр оборони.

Він підкреслив, що якщо він сам може регулярно виконувати важкі фізичні вправи, то це можуть робити всі службовці Об'єднаних сил США.

"Неприпустимо бачити в Пентагоні товстих генералів і адміралів. Ви повинні відповідати стандартам зросту і ваги та пройти тест на фізичну підготовку... Більше ніяких борід і довгого волосся. Якщо хочете мати бороду, йдіть у спецпризначенці, якщо ні — голіться. У нас немає армії, повної північних язичників", — сказав Гегсет.

21 вересня президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану, аби Кабул повернув Штатам у користування військову авіабазу "Баграм". Він тоді сказав, що з країною "відбудуться погані речі", якщо таліби не повернуть авіабазу.

У відповідь угруповання "Талібан", яке наразі керує Афганістаном, відхилило вимогу очільника Білого дому.