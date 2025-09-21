Талібан відхилив вимогу Трампа повернути США авіабазу "Баграм"

Уряд Афганістану відхилив вимогу президента США Трампа повернути авіабазу "Баграм".

Про це повідомляє Assosiated Press.

Головний речник угруповання "Талібан" Забіхулла Муджахід закликав президента США Трампа дотримуватися політики "реалізму та раціональності".

"Слід нагадати, що згідно з Дохійською угодою Сполучені Штати зобов’язалися не застосовуватимуть силу чи погрожуватимуть нею проти територіальної цілісності, чи політичної незалежності Афганістану, а також не втручатимуться у його внутрішні справи", — сказав речник.

Раніше в неділю начальник апарату міністерства оборони Афганістану Фасіхуддін Фітрат відповів на коментарі Трампа. "Віддача навіть дюйма нашої землі комусь неможлива і неможлива", — сказав Фітрат.

21 вересня президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану, аби Кабул повернув Штатам у користування військову авіабазу "Баграм". Трамп сказав, що з Афганістаном "відбудуться погані речі", якщо уряд не поверне авіабазу.

Трамп заявляв, що авіабаза знаходиться за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Тому США має її повернути, повідомляв Трамп.

"Баграм" розміщений на північ від Кабула, Його збудував СРСР у 1950-х роках, а потім, до виведення американських військ у 2021-му, це була найбільша база США в Афганістані.