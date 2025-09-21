Трамп вимагає від Афганістану повернути США авіабазу "Баграм"

Президент США Дональд Трамп пригрозив Афганістану, аби Кабул повернув Штатам у користування військову авіабазу "Баграм".

Трамп написав про це 20 вересня в Truth Social.

"Якщо Афганістан не поверне авіабазу «Баграм» тим, хто її побудував, тобто Сполученим Штатам Америки, то відбудуться погані речі!!!" — ідеться в публікації.

"Баграм" розміщений на північ від Кабула, Його збудував СРСР у 1950-х роках, а потім, до виведення американських військ у 2021-му, це була найбільша база США в Афганістані.

Трамп і раніше заявляв, що Штати не повинні були залишати авіабазу. 18 вересня на пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп заявив, що його адміністрація нині працює над поверненням об'єкта.

"Ми намагаємося повернути її, тому що вони потребують нашої допомоги. (...) «Баграм» розташований за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю", — сказав він.

Як стало відомо CNN від трьох анонімних джерел, Трамп місяцями тиснув посадовців служби національної безпеки США, аби ті знайшли спосіб повернути авіабазу.

19 вересня The New York Times інформував, що представники руху "Талібан", який керує Афганістаном, відхилили можливість військової присутності США в Афганістані, тобто й наміри Трампа повернути "Баграм".