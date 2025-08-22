Українець Сергій Кузнєцов, якого заарештували в Італії та звинуватили у нібито підриві газопроводу "Північний потік", заявив на суді, що у день, коли стався інцидент, він перебував в Україні. Нитки 1 й 2 газопроводу "Північний потік" підірвали наприкінці вересня 2022 року.

Про це повідомило італійське медіа ANSA та підтвердив Суспільному адвокат та голова юридичної компанії "Катеринчук, Моор & Партнери" Микола Катеринчук.

Микола Катеринчук повідомив, що надає правову допомогу тим, кого намагаються звинуватити в підриві Північного потоку. Так в Італії він консультував сімʼю заарештованого Сергія Кузнєцова. Сам Кузнєцов під час засідання суду про запобіжний захід отримав від Італії безкоштовного адвоката, від якого відмовився.

Микола Катеринчук також повідомив, що під час засідання суду в Італії Сергій Кузнєцов відмовився від екстрадиції до Німеччини. Екстрадицію запросила прокуратура Німеччини. Прокуратура Італії тим часом задовольнила прохання Німеччини про екстрадицію українця. Суд щодо екстрадиції призначили на 3 вересня.

Микола Катеринчук повідомив, що у Сергія Кузнєцова вже є адвокат, який його захищатиме.

"Адвокат контактувала з консульством України в Італії. Хотілось би, щоб консульство зайняло жорстку позицію по захисту законних інтересів громадянина України, якого звинувачують в такому тяжкому злочині й надало всю необхідну допомогу сім'ї", — говорить Микола Катеринчук.

Він повідомив, що родина Сергія Кузнєцова, а саме його дружина, мали справу з "хамською" поведінкою поліції Італії під час арешту Кузнєцова.

Сергій Кузнєцов з дружиною та неповнолітніми дітьми прибули до Італії 13 серпня на відпочинок. 20 серпня його заарештували. Його дружину та дітей теж забрала поліція. Адвокат говорить, що поліція не надавала перекладача дружині, вимагала підписати документи італійською мовою та погрожувала арештом у випадку відмови від підписання. Всього її утримували понад 2,5 години, і лише після того, як українка почала знімати поведінку поліцейських на відео, за порадою Катеринчука, її відпустили. Також поліція не викликала консула до українки.

"Весь цей час Сергій перебував у СІЗО. Сьогодні його привезли на суд і обрали запобіжний захід — арешт", — сказав Микола Катеринчук.

Також Микола Катеринчук зауважує, що українські дипломати "обходять питання" справ щодо підриву "Північного потоку" в Німеччині та Польщі. Тим часом росіяни активно використовують ці справи для дискредитації України у Європі.

"Вони це роблять саме зараз, коли обговорюють так звані мирні ініціативи, для того, щоб вбити клин між нами та нашими партнерами, як Європейський Союз", — вважає адвокат.

Катеринчук говорить, що українські посольства та консульства у країнах Європи мають координувати ініціативи адвокатів, громадських організацій, громадських діячів щодо справ про "Північний потік".

"Ми чекаємо заяву від Міністерства закордонних справ відносно всього цього. Тому що, просто так давати робити з нас цапа відбувайла, не можна. Я вважаю, що Північний потік — це, ну, геополітичний проєкт був і є і залишається", — говорить Микола Катеринчук.

Адвокат також вважає, що німецькі правоохоронні органи опрацьовують лише одну версію — про аквалангістів на яхті, які заклали вибухівку на газопроводі, та не працюють над іншими версіями.

"Чому правоохоронні органи країн Європейського Союзу, я б сказав би, механічно виконують слідство. У випадку з дружиною Сергія це просто хамство, на яке треба реагувати, треба викликати посла, треба ноту протесту", — пояснює необхідність залучення українських дипломатичних представництв до справи про "Північний потік" Микола Катеринчук.

Що відомо про вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року вимірювальні сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували потужні підводні вибухи на маршрутах газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2". У Німеччині припустили, що йдеться про диверсії, а російський оператор заявив про "безпрецедентні" руйнування.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". В компанії сказали, що пошкодження мають безпрецедентний характер і "терміни відновлення поки що оцінити неможливо".

Європейський Союз і НАТО назвали великі вибухи в Балтійському морі "умисним актом" саботажу, а Польща та Україна назвали Росію винуватцем.

За даними газети The Washington Post, український ексрозвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід "Північний потік".

Червінський заперечував свою причетність.

"Усі спекуляції щодо моєї причетності до атаки на "Північний потік" поширюються російською пропагандою без жодних підстав", — сказав у коментарі WP Червінський.

В інтерв'ю Суспільному журналіст-розслідувач і засновник проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що не знає, чи причетний Червінський до цих підривів.

"Щодо його участі у підриві нафтопроводів: він стверджує, що не причетний до цього. У мене немає причин йому не вірити. З другого боку, ще в перші дні після вибухів, на нідерландському телебаченні мене запитали, хто стоїть за цим, і мій висновок був: єдина країна, яка може мати легітимну мету підриву цих нафтопроводів — Україна. Чи причетний Роман до цього? Я не маю інформації", — сказав Грозєв.

Видання New York Times на початку березня 2023 року написало, що нові дані розвідки, перевірені офіційними особами США, начебто свідчать про те, що "проукраїнська група" здійснила атаку на газопроводи. Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков спростував причетність України до вибухів.

У березні 2023 року Володимир Зеленський на запитання Суспільного заявляв, що Україна не причетна до підриву газопроводів. За його словами, таку інформацію можуть поширювати, аби сповільнити допомогу Україні.