Сибіга відповів Орбану на слова про суверенність України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна "не суверенна держава". Раніше Віктор Орбан наголосив, що Україна не має поводитись як незалежна держава, адже такою ніби не є і тому він не бачить проблеми в інциденті з угорськими дронами в українському повітряному просторі.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Глава МЗС України Сибіга заявив, що премʼєр-міністр Угорщини "спʼянілий" російською пропагандою.

"Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету та незалежності, як тільки він звільниться від залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп та європейські партнери", — написав Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга також вказав, що премʼєр-міністр Віктор Орбан нібито визнав, що інцидент з угорськими дронами в українському прикордонні мав місце.

Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина не загрожує Україні, адже є членом НАТО, а Україні "варто перейматися через східний кордон".

"Питання не в тому, чи пролетіли два, три чи чотири угорські безпілотники, чи ні. Припустимо, що вони пролетіли там кілька метрів, а що далі? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми підтримуємо Україну, вона не повинна поводитися так, ніби вона суверенна", — сказав Орбан.

Він також додав, що Україна має памʼятати про допомогу від країн Європи.

"Якщо Захід завтра вирішить не дати жодного форинта (валюта Угорщини — ред.), Україна може закритися. Це не те, про що вона повинна турбуватися", — сказав Орбан.

26 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові зафіксували заходи у повітряний простір дронів-розвідників. Ймовірно, це були угорські дрони. Дрони могли вести "розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", — вважає Зеленський.

Міністерство оборони Угорщини заявило, що повідомлення президента України Зеленського "не відповідає дійсності". Відомство також додало, що не отримувало від представників України жодної інформації про такі інциденти, попри те, що постійно підтримує контакт з українцями.

27 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга опублікував зображення карти з маршрутом угорського дрона, який ймовірно перетнув кордон між Україною та Угорщиною.