Німецька авіакомпанія Lufthansa до 2030 року планує скоротити 4 тисячі своїх працівників.

Про це повідомляє Tagesschau, посилаючись на заяву компанії.

Вказується, що скорочення торкнеться переважно Німеччини, а звільняти планують передусім адміністративних офісних співробітників, а не людей, які безпосередньо працюють на рейсах. Причина — подальша цифровізація та автоматизація процесів.

Німецька профспілка працівників сфери послуг ver.di розкритикувала заплановані скорочення.

"Ми не погодимося на суцільне скорочення штатів у Lufthansa за рахунок працівників", – сказав представник профспілки Марвін Рещинський.

Там також попередили, що "вже плануються подальші заходи щодо скорочення витрат на персонал, такі як аутсорсинг домашнього персоналу".

Окрім того, німецький авіаперевізник анонсував ще більшу диджиталізацію в управлінні компанією, а також найбільшу модернізацію флоту своїх повітряних суден. Зокрема, до 2030 року Lufthansa Group хоче закупити понад 230 нових літаків, з яких сотню – для рейсів далекого прямування. Оновлення флоту дозволить суттєво скоротити операційні витрати, тому що нові літаки потребують менше пального.

Lufthansa є однією з найбільших авіакомпаній Європи, де наразі працює близько 103 тисяч людей.