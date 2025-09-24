У день парламентських виборів у Молдові, призначених на 28 вересня 2025 року, не проводитимуть опитування громадської думки на виході з виборчих дільниць (екзитпол). Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія (ЦВК).

Про це пише NewsMaker.

Зазначається, що напередодні ЦВК відмовила компанії Date inteligente у дозволі на проведення екзитполу в день виборів.

Рішення пояснили "обґрунтованими підозрами" стосовно джерел фінансування компанії, яка подала запит, а також сумнівами в "мотивації керівництва Date inteligente реалізувати такий складний проєкт, як екзитпол".

За даними видання, востаннє екзитполи у Молдові проводили у 2020 році під час другого туру президентських виборів. Тоді громадська організація Spero та компанія Intellect Group провели опитування на 100 виборчих дільницях у різних районах країни. Відтоді до ЦВК не надходило запитів на проведення екзитполів.

Нагадаємо, 28 вересня громадяни Молдови обиратимуть новий парламент. ЦВК Молдови зареєструвало 25 партій та кілька незалежних кандидатів для участі у парламентських виборах. Але головна боротьба буде між двома політичними силами — партією "Дія та солідарність", яку представляє, зокрема, й президентка Мая Санду і яка прагне продовжувати євроінтеграційний курс Молдови, та "Патріотичним блоком" — обʼєднаною проросійською опозицією. Вона включає партію соціалістів експрезидента Ігоря Додона, партію "Серце Молдови", партію "Майбутнє Молдови" Васілє Тарлєва, а також партію комуністів ще одного експрезидента Володимира Вороніна.

Як Росія намагається вплинути на вибори

30 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" в парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", яку підтримує Кремль. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.

15 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск "ворожих сил" напередодні парламентських виборів.

Президентка Молдови закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".

14 вересня Санду заявила, що Москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори перед парламентськими виборами. Вона також звинуватила РФ у використанні православних священників для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.