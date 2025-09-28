Трамп звинуватив ФБР у заворушеннях в Конгресі 6 січня 2021 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що заворушення 6 січня 2021 року під час акції протесту біля будівлі Капітолію у Вашингтоні спровоковані агентами ФБР та закликав тодішнього главу відомства Крістофера Рея відповісти на пов'язані з цим питання.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social (недоступна в Україні).

"Щойно стало відомо, що ФБР таємно розмістило, всупереч усім правилам, приписам, протоколам і стандартам, 274 агентів ФБР у натовпі безпосередньо перед подіями 6 січня і під час них", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він вказує, що це відрізняється від того, що неодноразово заявляв тодійшній глава ФБР Крістофер Рей. За словами Трампа, агенти ФБР були присутні на акції протесту "і, ймовірно, діяли як агітатори і бунтівники, але вже точно не як співробітники правоохоронних органів". Він підкреслив Рей повинен дати "деякі важливі пояснення".

"Я хочу знати, ким є кожен з цих так званих «агентів» і чим вони займалися в той день", — заявив американський президент.

Що відомо про штурм будівлі Конгресу США

Увечері 6 січня 2021 року розпочався штурм будівлі Конгресу США під час засідання Сенату. На засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією.

Дональд Трамп, будучи тоді ще на першому терміні президентства, відправив до Конгресу Нацгвардію. Правоохоронці витіснили демонстрантів з будівлі. Під час сутичок загинули п'ятеро людей, серед яких офіцер поліції.

19 липня одинго з учасників штурму Пол Ходжкінс засудили до 8 місяців ув'язнення. Він став першим учасником інциденту, хто отримав реальний вирок.

27 липня спеціальний комітет Палати представників Конгресу США провів перше засідання у справі розслідування атаки на Капітолій.

18 вересня у Вашингтоні влаштували мітинг на підтримку заарештованих 6 січня під час штурму Капітолію прихильників експрезидента країни Дональда Трампа.

За даними The New York Times, серед членів ультраправого руху Proud Boys, які штурмували будівлю Капітолію, був інформатор ФБР.

9 жовтня Білий дім офіційно відхилив ініційовану Трампом спробу заблокувати передачу Конгресу документів щодо штурму будівлі Капітолія у січні 2021 року.

Джо Байден, який тоді виграв вибори, під час виступу 6 січня 2022 року з нагоди роковин заворушень, звинуватив Дональда Трампа у поширенні брехні про події минулого року та нападі на демократичні інститути.