Президент США Джо Байден виступив 6 січня з нагоди річниці масових заворушень у США 6 січня 2021 року. Тоді прибічники колишнього президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капітолій США. Під час виступу Джо Байден звинуватив Дональда Трампа у поширенні брехні про події минулого року та нападі на демократичні інститути.

6 січня виповнюється рік відтоді як прибічники колишнього президента США Дональда Трампа взяли штурмом Капітолій Сполучених Штатів. Тоді протестувальники вимагали від Конгресу не визнавати результати виборів за якими наступним президентом США мав стати Джозеф Байден.

"Ми мусимо чітко усвідомлювати, що є правдою, а що брехнею. Ось правда: колишній президент Сполучених Штатів Америки створив та поширив мережу брехні про вибори 2020 року. Він зробив це, бо він більше цінує владу, а не принцип, тому що його особистий інтерес важливіший для нього ніж інтереси його країни. І тому що його уражене его важливіше для нього ніж наша демократія і конституція", – заявив Байден.

У першу річницю після тих події віцепрезидентка США Камала Харріс та президент США Джозеф Байден виступили зі зверненням до американського народу. Вони закликали зберігати правду про події 6 січня. Камала Харріс та Джозеф Байден у своїх виступах підкреслювали, що напад на Капітолій був спробою перешкодити мирній передачі влади в країні, а отже – був нападом на американську демократію та американські цінності.

Президент США Джозеф Байден заявив, що його попередник Дональд Трамп особисто відповідальний за поширення брехні про результати виборів та за підбурення людей до повстання минулого року.

Сам Трамп також мав дати пресконференцію, але переніс її.

Що відомо

Увечері 6 січня 2021 року розпочався штурм будівлі Конгресу США під час засідання Сенату. На засіданні мали затвердити результати виборів президента США, на яких переміг Джозеф Байден. Під час штурму у приміщенні сталися сутички протестувальників з поліцією.

Тодішній президент США Дональд Трамп відправив до Конгресу Нацгвардію. Правоохоронці витіснили демонстрантів з будівлі Капітолію.

Під час сутичок під Капітолієм загинули п'ятеро людей, серед яких офіцер поліції.

19 липня один з учасників штурму будівлі Конгресу США в січні 2021 року Пол Ходжкінс був засуджений до 8 місяців ув'язнення. Він став першим учасником інциденту, хто отримав реальний вирок.

27 липня спеціальний комітет Палати представників Конгресу США провів перше засідання у справі розслідування атаки на Капітолій.

18 вересня у Вашингтоні влаштували мітинг на підтримку заарештованих 6 січня під час штурму Капітолію прихильників експрезидента країни Дональда Трампа.

За даними The New York Times, серед членів ультраправого руху Proud Boys, які штурмували будівлю Капітолію, був інформатор ФБР.

9 жовтня Білий дім офіційно відхилив ініційовану Дональдом Трампом спробу заблокувати передачу Конгресу документів щодо штурму будівлі Капітолія у січні 2021 року.

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