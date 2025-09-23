Очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур дав зрозуміти, що його країна готова прийняти британські винищувачі F-35A, які можуть нести ядерне озброєння.

Про це повідомляє газета The Telegraph.

Водночас, за словами джерел видання, у Великій Британії вважають, що це більше було б провокацією, ніж елементом стримування Росії.

Лідери країн НАТО розглядають правила застосування зброї після того, як минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили естонський повітряний простір та залишалися в ньому протягом 12 хвилин.

На запитання The Telegraph, чи готовий Таллінн у майбутньому прийняти британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю, Певкур відповів: "Я завжди відкритий. Двері завжди відкриті для союзників".

Напередодні естонський міністр оборони заявляв журналістам, що "ми готові прийняти наших союзників", навіть якщо їхні винищувачі "також мають подвійну здатність до застосування ядерної зброї".

Однак, за даними газети, Лондон може вирішити не відправляти F-35A в Естонію, коли їх почнуть експлуатувати. Співрозмовник, пов’язаний із британською армією, заявив журналістам, що "немає необхідності мати стратегічні сили в тактичному положенні в Естонії".

За його словами, F-35A "діятимуть не стільки як засіб стримування, скільки як провокатор". Крім того, він вважає, що ці літаки в Естонії будуть під "підвищеним ризиком" у разі першого удару з боку РФ.

На початку 2025 року очільник британського уряду Кір Стармер оголосив, що Велика Британія придбає 12 таких літаків. Їх постачання розпочнеться до кінця десятиліття.

Ці літаки виробляють США, так само як і контролюють постачання ядерної бомби B61, яку несе F-35A. Це означає, що Вашингтон має дати згоду на будь-який ядерний удар, уточнює газета.

19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.