Європейський постачальник систем для реєстрації та посадки пасажирів зазнав масштабної кібератаки, через що в аеропортах Лондона, Брюсселя та Берліна спостерігаються затримки рейсів.

Про це пишуть видання Reuters та Spiegel.

Зокрема, лондонський аеропорт Хітроу повідомив, що компанія Collins Aerospace, яка постачає системи для кількох авіакомпаній у різних аеропортах світу, зіткнулася з технічною проблемою, через яку можливі затримки рейсів.

У аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) заявили, що кібератака, була спрямована не на сам аеропорт, а на стороннього постачальника систем обслуговування пасажирів.

"Через технічну несправність у системі постачальника, що використовується в усій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким вирішенням проблеми", — зазначили в BER.

Люди стоять у черзі на реєстрацію після кібератаки, яка спричинила затримки в міжнародному аеропорту Брюсселя в Завентемі, Бельгія, 20 вересня 2025 року. AP/Harry Nakos

Аеропорт в Брюсселі заявив, що через збій реєстрація та посадка пасажирів наразі здійснюється вручну.

"Це має значний вплив на розклад польотів і, на жаль, призведе до затримок та скасування рейсів", — йдеться в офіційній заяві аеропорту.

Окрім того, пасажирам радять перевіряти статус свого рейсу безпосередньо в авіакомпанії та приїжджати в аеропорт завчасно.

Аеропорт Мюнстер-Оснабрюк у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія також постраждав від кібератаки, проте власні системи швидко відокремили від послуг постачальника, що дозволило відновити роботу летовища.

"Пасажири взагалі нічого не помітили. Наші ІТ-відділи відключили наші сервери від порушеної системи. На даний момент наша реєстрація проходить автономно через власні сервери", — зазначив прессекретар летовища.