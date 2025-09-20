Перейти до основного змісту
Масштабна кібератака порушила роботу "Хітроу" та ще кількох європейських аеропортів
Катерина Бельмас
Міжнародний аеропорт Брюсселя, затримки рейсів, натовп
Люди проходять повз табло відправлення після кібератаки, яка спричинила затримки в міжнародному аеропорту Брюсселя в Завентемі, Бельгія, 20 вересня 2025 року. AP/Harry Nakos

Європейський постачальник систем для реєстрації та посадки пасажирів зазнав масштабної кібератаки, через що в аеропортах Лондона, Брюсселя та Берліна спостерігаються затримки рейсів.

Про це пишуть видання Reuters та Spiegel.

Зокрема, лондонський аеропорт Хітроу повідомив, що компанія Collins Aerospace, яка постачає системи для кількох авіакомпаній у різних аеропортах світу, зіткнулася з технічною проблемою, через яку можливі затримки рейсів.

У аеропорту Берлін-Бранденбург (BER) заявили, що кібератака, була спрямована не на сам аеропорт, а на стороннього постачальника систем обслуговування пасажирів.

"Через технічну несправність у системі постачальника, що використовується в усій Європі, час очікування на реєстрацію збільшився. Ми працюємо над швидким вирішенням проблеми", — зазначили в BER.
Масштабна кібератака порушила роботу аеропортів по всій Європі
Люди стоять у черзі на реєстрацію після кібератаки, яка спричинила затримки в міжнародному аеропорту Брюсселя в Завентемі, Бельгія, 20 вересня 2025 року. AP/Harry Nakos

Аеропорт в Брюсселі заявив, що через збій реєстрація та посадка пасажирів наразі здійснюється вручну.

"Це має значний вплив на розклад польотів і, на жаль, призведе до затримок та скасування рейсів", — йдеться в офіційній заяві аеропорту.

Окрім того, пасажирам радять перевіряти статус свого рейсу безпосередньо в авіакомпанії та приїжджати в аеропорт завчасно.

Аеропорт Мюнстер-Оснабрюк у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія також постраждав від кібератаки, проте власні системи швидко відокремили від послуг постачальника, що дозволило відновити роботу летовища.

"Пасажири взагалі нічого не помітили. Наші ІТ-відділи відключили наші сервери від порушеної системи. На даний момент наша реєстрація проходить автономно через власні сервери", — зазначив прессекретар летовища.

