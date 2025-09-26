Туреччина підписала зі США угоду в галузі ядерної енергетики

Уряди Туреччини та США підписали Меморандум про стратегічне цивільне ядерне співробітництво.

Про це ввечері 25 вересня повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар.

Підписання відбулося між Байрактаром та держсекретарем Штатів Марком Рубіо. А в момент підписування поруч перебували президенти країн — Дональд Трамп і Реджеп Таїп Ердоган, які зустрілися 25 вересня в Білому домі.

"Ми розпочали новий процес, який ще більше поглибить багаторічне та багатовимірне партнерство між Туреччиною та Сполученими Штатами Америки в галузі ядерної енергетики", — написав турецький міністр.

Як пише американський інститут ідей The American Conservative, ймовірно, в межах цієї угоди США братимуть участь у будівництві атомних електростанцій на території Туреччини. Одну електростанцію на півдні Туреччини вже будує російська державна компанія "Росатом".

Ця угода є однією з низки угод, підписаних під час візиту Ердогана до США, включаючи угоду на суму 43 млрд доларів про імпорт американського природного газу та багатомільярдне замовлення на сотні пасажирських літаків від Boeing.