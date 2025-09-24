Поліція Нью-Йорка зупинила Ердогана через проїзд кортеж Трампа

У середу, 23 вересня, у Нью-Йорку поліція зупинила президента Туреччини Реджепа Ердогана та змусила його чекати, доки проїде кортеж американського лідера Дональда Трампа.

Про це пише турецька служба Deutsche Welle.

Як зазначає видання, Ердоган у супроводі охорони намагався перейти вулицю, але був зупинений правоохоронцями, оскільки в цей момент мав проїжджати кортеж президента США.

Між охоронцями президента Туреччини та американськими поліцейськими сталася коротка сутичка, коли ті намагалася прибрати встановлений бар’єр.

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, після офіційного виступу в штаб-квартирі ООН, де Макрон оголосив про визнання Францією держави Палестина, його заблокувала поліція на вулиці через проїзд президентського кортежу Дональда Трампа.

Поліцейський повідомив президенту Франції: "Вибачте, пане президенте, наразі все заблоковано" а потім показав, що конвой наближається.

Після кількох хвилин очікування рух відновили, але тільки для пішоходів. Це змусило Макрона продовжити переговори з Трампом просто на вулиці, коли він намагався дістатися до посольства Франції.

"Вгадай що, я зараз чекаю на вулиці, бо для тебе все перекрито", — посміхаючись, сказав Макрон у слухавку.