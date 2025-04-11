Україна встановила дипломатичні відносини із Сомалі

Міністри закордонних справ України та Сомалі Андрій Сибіга і Алі Мохамед Омар 11 квітня підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між обома країнами. Це сталось на полях Анталійського дипломатичного форуму, що проходить у Туреччині.

Про це очільник українського МЗС Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.

"Анталійський дипломатичний форум – чудова можливість зустрітися з колегами, в тому числі з африканських країн. Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків та присутності. Сьогодні ми офіційно встановили дипломатичні відносини з Сомалі. Я підписав відповідний протокол з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром", – розповів Сибіга.

За його словами, він також обговорив з Омаром шляхи розвитку співпраці між державами.

Сибіга нагадав, що Україна надавала допомогу Сомалі у межах програми "Зерно з України" та заявив, що Київ готовий продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку.

Сибіга 10-12 квітня відвідує Туреччину. Зокрема там він бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі.