Україна встановила дипломатичні відносини із Сомалі

Міністри закордонних справ України та Сомалі Андрій Сибіга і Алі Мохамед Омар 11 квітня підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між обома країнами. Це сталось на полях Анталійського дипломатичного форуму, що проходить у Туреччині.
Про це очільник українського МЗС Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X.
"Анталійський дипломатичний форум – чудова можливість зустрітися з колегами, в тому числі з африканських країн. Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків та присутності. Сьогодні ми офіційно встановили дипломатичні відносини з Сомалі. Я підписав відповідний протокол з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром", – розповів Сибіга.
За його словами, він також обговорив з Омаром шляхи розвитку співпраці між державами.
Сибіга нагадав, що Україна надавала допомогу Сомалі у межах програми "Зерно з України" та заявив, що Київ готовий продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку.
Сибіга 10-12 квітня відвідує Туреччину. Зокрема там він бере участь в Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі.