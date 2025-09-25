Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась з премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном. Урсула фон дер Ляєн розповіла йому про те, як Китай фінансує можливості для Росії для ведення війни проти України.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила за підсумками зустрічі з премʼєр-міністром Китаю Лі Цяном.

Президентка відмітила, що Євросоюз та Китай "поділяють інтерес у підтримці миру у світі".

"Я пояснила зобов'язання Європи перекрити потоки доходів, які підживлюють війну Росії. Я висловила своє прохання до Китаю використати свій вплив, щоб допомогти припинити вбивства та заохотити Росію сісти за стіл переговорів. Час для дипломатії настав. Це було б сильним сигналом для світу", — сказала президентка Єврокомісії.

Ми обидва погодилися, що наші стосунки повинні продовжувати будувати довіру та підтримувати регулярну координацію.

13 вересня президент США Дональд Трамп вимагав у країн НАТО в Європі запровадити мита проти Китаю у розмірі 50-100% через імпорт Китаєм нафти з Росії. Трамп заявляв, що це "допоможе зупинити" війну, яку розпочала Росія проти України.

12 вересня стало відомо, що міністерство фінансів США закликало країни Групи семи (G7) та союзників з ЄС запровадити "суттєві тарифи" на товари з Китаю та Індії, щоб зупинити закупівлі російської нафти та посилити тиск на РФ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент планує вирушити до Мадрида для переговорів із китайським віцепрем’єром Хе Ліфеном щодо питань торгівлі, TikTok та боротьби з відмиванням грошей.

Своєю чергою, Китай пригрозив запровадити рішучі заходи у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США спробують запровадити мита через закупівлю Китаєм російської нафти.

18 липня Євросоюз запровадив 18 пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили окремі китайські банки, пов'язані із криптоактивами, які підривають санкції проти Росії. Серед підсанкційних банків — Heihe. У Китаї заявили, що ці санкції "не мають юридичного підґрунтя" в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН.