Російський та китайський літаки зіткнулися в аеропорту Москви "Шереметьєво"

У московському аеропорту "Шереметьєво" літак авіакомпанії "Росія" зіткнувся із лайнером китайської авіакомпанії Hainan Airlines. Це сталось перед вильотом обидвох бортів з летовища.

Про це повідомили у пресслужбі "Шереметьєво".

Стверджується, що внаслідок інциденту, що стався ввечері 24 вересня, ніхто не постраждав.

"Служби аеропорту "Шереметьєво" негайно зреагували на ситуацію, забезпечили заходи відповідно до регламентів і продовжують сприяти авіакомпаніям", — йдеться у повідомленні пресслужби летовища.

Там також зазначили, що після заміни повітряного судна рейс авіакомпанії "Росія" FV6097 о 23:56 за місцевим часом вже вилетів до Санкт-Петербурга.

Водночас рейс китайської компанії Hainan Airlines HU7986, який мав прямувати до Пекіна скасували.

"Після проведення технічного огляду повітряного судна Airbus A 330 авіакомпанії Hainan Airlines було ухвалено рішення про усунення повітряного судна від польотів", — кажуть у пресслужбі.

Відтак 264 пасажири борту розмістили у готелях до прибуття "резервного" літака.