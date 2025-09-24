У Польщі затримали 19-річного хлопця за підозрою у підготовці теракту

У польському місті Ольштин сьогодні, 24 вересня, у квартирі одного з мешканців житлового будинку співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі виявили зброю та вибухівку. У справі було затримано 19-річного хлопця.

Про це повідомило польське видання RMF24 із посиланням на речника спецслужб Яцека Добжинського.

Через це з будинку було евакуйовано понад 10 мешканців. Операція з вилучення вибухівки триває під наглядом окружної прокуратури Ольштина і може зайняти кілька годин.

За даними журналістів видання, правоохоронці розслідують справу трьох 19-річних хлопців, заарештованих раніше за підозрою у плануванні нападу на місцеву середню школу. При цьому квартира, де було знайдено арсенал, не належить нікому з них, нею володіє інша людина.

Затриманий сьогодні — вже четвертий підозрюваний у рамках цієї справи. Добжинський кваліфікував "підготовку до терористичного акту".

Вказується, що молодики начебто тренувалися на стрільбищах, збирали знання про виготовлення вибухівки та надихалися відомими вбивцями, зокрема Андерсом Брейвіком і Брендоном Таррантом.

За даними слідства, серед їхніх можливих цілей могла бути не лише школа, а й публічні заходи, зокрема ЛГБТ-паради та паломницькі походи.

17 серпня суд у місті Грінок, що на заході Шотландії, визнав винним 17-річного хлопця за звинуваченням у плануванні теракту під час нападу на мечеть. Йому призначили 10 років ув'язнення.