Литва викрила групу агентів Росії, які координували вибухи посилок у Європі

Генеральна прокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви повідомили про викриття групи людей, які організовували та планували терористичні акти у Європі повʼязані з відправкою посилок з вибухівкою у 2024 році.

Про це повідомила Генеральна прокуратура Литви.

Також генпрокуратура Литви підозрює групу агентів в організації підпалу торгівельного центру IKEA у Вільнюсі 9 травня 2024 року.

Всього Литва підозрює групу у скоєнні щонайменш чотирьох терористичних актів повʼязаних з відправкою вибухових пристроїв курʼєрськими компаніями "DPD" та "DHL". Два з цих вантажів були адресовані та відправлені до Великої Британії вантажними літаками "DHL", тоді як два інші були адресовані та відправлені до Польщі вантажними вантажівками "DPD".

Слідство встановило, що саморобні вибухово-запальні заряди високої потужності керувалися електронними таймерами, захованими в масажних (вібраційних) подушках, а додаткові суміші легкозаймистих речовин, призначених для посилення запального ефекту, були заховані в тюбиках від засобів гігієни та косметики.

Вибухово-запальний ефект досягався за допомогою матеріалу, що використовується в промислових та військових цілях – терміту, який має надзвичайно високу температуру горіння.

Прокуратура Литви назвала декількох підозрюваних з групи. Це громадянин України Даніїл Громов, який також має паспорт Росії на імʼя Ярослава Михайлова. Також це громадянин Литви та Росії Томас Довгань Стабачінскас. Ще одним підозрюваним є громадянин РФ Андрій Бабуров. Їх оголосили у міжнародний розшук. Всього слідство вважає, що група причетних до актів підриву вибухових пристроїв складає 15 осіб.

Підозрюваним інкримінують створення терористичної групи та скоєння теракту, за що Кримінальний кодекс Литви передбачає покарання до довічного увʼязнення.