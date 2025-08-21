У місті Грінок на заході Шотландії суд визнав винним 17-річного хлопця за звинуваченням у плануванні теракту під час нападу на мечеть. Йому призначили 10 років ув'язнення.

Про це повідомив британський мовник BBC.

Зазначається, що хлопця затримали у січні 2025 року після того, як поліція виявила його з пневматичною зброєю та балончиками з аерозолем біля мусульманського центру області Інверклайд у Гріноку.

Як стверджувало слідство, він планував підпалити будівлю, вбивши всіх людей, що перебували мечеті. Він зміг спланувати свій напад, обдуривши імама центру, який повірив, що хлопець хоче стати мусульманином.

Однак правоохоронці встигли заарештували його. На той час хлопцю було 16 років, до того. При собі він мав балончики з аерозолем, за допомогою яких планував вчинити підпал, і пневматичну зброю.

Також у телефоні підлітки знайшли список його "натхненників", серед яких згадувались Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні та Андерс Брейвік. Він також просив знайомого транслювати теракт у прямому ефірі.

У липні хлопець визнав себе винним у діях з наміром вчинення терористичних актів. Його засудили до 10 років увʼязнення, а також 8 років нагляду після звільнення.