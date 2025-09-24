Ірландія надасть Україні 35 мільйонів євро

Ірландія оголосила про додаткове фінансування для України на суму у 35 мільйонів євро.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він розповів, що на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку зустрівся зі своїм ірландським колегою Саймоном Гаррісом, де той і оголосив про виділення коштів, які підуть на "підтримку народу України".

Крім цього глава українського МЗС поінформував, що під час зустрічі вони із Гаррісом "зосередилися" на подальших двосторонніх контактах на різних рівнях, дипломатичних зусиллях заради справедливого миру та гарантій безпеки для України.

"А також на незмінній підтримці Ірландією нашого євроінтеграційного шляху та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Я подякував Ірландії за практичну допомогу та внесок у зміцнення стійкості України, спрямовані на захист цивільних, реагування на нагальні гуманітарні потреби та посилення нашої оборони", — додав Сибіга.

У понеділок, 22 вересня, у Нью-Йорку розпочався тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де зібралися світові лідери. Президент України Володимир Зеленський також присутній там.

23 вересня на полях заходу він зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Політики обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополоненими та санкції проти Росії.