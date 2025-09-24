Супертайфун "Рагаса" вбив 14 людей на Тайвані, ще 124 зникли безвісти

У східному повіті Хуалянь на Тайвані загинули щонайменше 14 людей, ще 124 вважаються зниклими безвісти після того, як бар’єрне озеро в горах переповнилося і затопило містечко під час супертайфуну "Рагаса".

Про це в середу повідомила пожежна служба, пише Reuters.

Тайвань потерпає від ударів зовнішніх фронтів тайфуну з понеділка. Нині стихія рухається до південного узбережжя Китаю та Гонконгу.

Бар’єрне озеро, утворене зсувами ґрунту через попередні зливи, у вівторок вдень прорвало греблю та накрило хвилею містечко Гуанфу. Місцеві жителі порівняли потік із "цунамі". Вода знесла автомобілі, зруйнувала міст через річку та затопила цілі села.

"Зараз хаос. Найважливіше — вивезти людей у безпечні місця. Села відрізані, всюди багнюка та каміння", — сказав староста одного із селищ.

До рятувальної операції долучили військових: 340 солдатів відправлено у Хуалянь. Військові на бронетехніці доставляють людям воду та їжу, адже дороги розмиті. Близько 5,2 тис. мешканців Гуанфу (60% населення містечка) були змушені піднятися на верхні поверхи будинків або евакуюватися до родичів.

За даними уряду, озеро містило близько 91 млн тонн води — обсяг, еквівалентний великому водосховищу. Під час прориву вилилося майже 60 млн тонн.

Уряд Китаю висловив співчуття постраждалим, що стало рідкісним жестом доброї волі з боку Пекіна, який вважає Тайвань своєю територією.

Найбільше ударів стихії припало на схід острова, де випало близько 70 см опадів. Водночас західне узбережжя, де зосереджена напівпровідникова промисловість Тайваню, не постраждало.