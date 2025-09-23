Президент Володимир Зеленський у вівторок, 23 вересня, виступить на відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомили джерела Суспільного.

За даними наших джерел, упродовж дня Зеленський також проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав, серед яких президент США Дональд Трамп. На початку переговорів передбачені короткі заяви для ЗМІ.

Окрім того, глава держави зустрінеться з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер, президентом Мозамбіку Даніелем Шапу, президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом та прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Разом із першою леді Оленою Зеленською президент візьме участь у засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Окремо заплановано виступ Зеленського англійською мовою на засіданні Ради Безпеки ООН щодо України.

Ввечері президентська пара буде присутня на прийомі, організованому президентом США Дональдом Трампом та його дружиною Меланією на честь глав держав — учасників Генасамблеї.

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленю Зеленською 22 вересня прибув до Нью-Йорка.

Напередодні джерела Суспільного в українській делегації повідомили, що також на полях Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та п’ятий саміт Кримської платформи.

Раніше у Білому домі заявили, що Трамп і Зеленський зустрінуться у вівторок, 23 вересня.

20 вересня український лідер під час зустрічі із журналістами казав, що під час зустрічі з очільником Білого дому він планує обговорити питання гарантій безпеки, зокрема, "отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні".