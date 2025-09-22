У Білому домі заявили, що Трамп і Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку 23 вересня

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський зустрінуться у вівторок, 23 вересня на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це на пресконференції заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, Трамп візьме участь ювілейній сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня та виступить там з "важливою промовою".

"Президент (Трамп — ред.) також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", – додала вона.

Левітт додала, американський лідер окрім діалогу із Зеленським у вівторок також матиме розмови з лідерами Туреччини, Індонезії, Обʼєднаних Арабських Еміратів та Пакистану.

Раніше стало відомо, що президенти України і США зустрінуться на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Крім цього в українського лідера запланована низка зустрічей.

За словами глави держави, під час зустрічі з очільником Білого дому він планує обговорити питання гарантій безпеки, зокрема, "отримати сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні".

Також під час Генасамблеї ООН відбудеться саміт щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, а також п’ятий саміт міжнародної Кримської платформи.