Американський державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може "в будь-який момент" припинити своє посередництво у врегулюванні війни РФ проти України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, нинішній очільник Білого дому — це єдиний світовий лідер, який має реальний шанс припинити війну російсько-українську війну.

"У випадку Росії та України, єдиним лідером у світі, який має хоч якийсь шанс покласти цьому край, є президент Трамп, тому він вклав у це більше часу та зусиль, ніж будь-хто інший. Кожна інша країна, включаючи, до речі, Туреччину, просить нас втрутитися", — сказав дипломат.

Орім цього, Рубіо зауважив, що Трамп висловив "глибоке розчарування тим, у якому напрямку продовжує розвиватися ситуація".

Держсекретар США також зазначив, що американський лідер "добре обізнаний" про варіанти, які він може використати, "щоб запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо вона не погодиться на мир".

Раніше Трамп вимагав від країн НАТО припинити імпорт російських енергоносіїв як передумову для запровадження нових обмежень проти Кремля.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але у Білому домі очікують відповідних кроків від європейських партнерів.