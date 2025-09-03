Перейти до основного змісту
США посилили тиск на тих, хто допомагає РФ та Ірану обходити санкції — Єрмак
Олена Богданьок
США посилили тиск на тих, хто допомагає РФ та Ірану обходити санкції. 2 вересня Міністерство фінансів США запровадило повні блокуючі санкції проти мережі компаній і морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, замаскованої під іракську.

Про це зранку у середу, 3 вересня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“За цими оборудками стоїть іраксько-китайський бізнесмен, який проживає в ОАЕ. Ця мережа генерує сотні мільйонів доларів щороку і напряму працює в інтересах держави-спонсора тероризму”, — написав посадовець.

Тепер 7 компаній та 9 танкерів, які брали участь у схемі, перебувають під санкціями США.

“Це чіткий сигнал: будь-які спроби допомагати Ірану чи РФ в обході санкцій приречені. Кожен долар, отриманий від “тіньового флоту” чи контрабанди, буде заблокований”, — додав Єрмак.

За його словами, Україна разом із союзниками продовжує будувати систему, яка позбавляє РФ фінансових ресурсів для війни. Низка пропозицій санкційної групи враховуються при запровадженні санкцій.

