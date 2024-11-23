Дональд Трамп планує призначити Річарда Гренелла, свого колишнього керівника розвідки, спеціальним посланцем із врегулювання російсько-української війни.

Про це повідомляють чотири джерела, знайомі з перехідними планами адміністрації, пише Reuters.

Гренелл, який раніше був послом США в Німеччині та виконував обов’язки директора національної розвідки під час президентства Трампа, може стати ключовою фігурою у зусиллях обраного президента щодо припинення війни, якщо його кандидатуру буде затверджено.

Джерела зазначають, що Трамп розглядає створення посади спеціального посланця, присвяченого виключно вирішенню війни в Україні. Це може стати одним із його перших дипломатичних кроків після вступу на посаду. Однак остаточне рішення про створення цієї посади ще не прийнято, і Гренелл може бути не єдиним кандидатом.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв швидко припинити війну, хоча поки не розкрив, яким чином планує це зробити.

Деякі позиції Гренелла можуть викликати сумніви в українських лідерів. У липні він висловлювався за створення "автономних зон" як способу врегулювання конфлікту. Також він висловлювався проти негайного вступу України до НАТО, що збігається із позицією багатьох союзників Трампа.

Прихильники Гренелла наголошують на його багатому дипломатичному досвіді та знанні європейських справ. Окрім роботи в Німеччині, він був спеціальним посланцем президента США у переговорах між Сербією та Косово.

Речниця Трампа Каролін Левіт відмовилася коментувати потенційні призначення, зазначивши, що рішення про кадри будуть оголошені самим обраним президентом. Гренелл, який активно підтримував Трампа під час виборчої кампанії, поки не відповів на запити журналістів.

Раніше Гренелл розглядався як один із претендентів на посаду держсекретаря, що свідчить про його високу довіру з боку обраного президента.