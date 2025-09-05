Пентагон: два військові літаки Венесуели пролетіли поблизу корабля ВМС США

Міністерство оборони США заявило, що два військові літаки Венесуели пролетіли поблизу американського військового корабля у міжнародних водах Карибського басейну.

За даними The New York Times, йдеться про два винищувачі F-16, які пролетіли над есмінцем USS Jason Dunham.

Американський корабель не відповів на інцидент, повідомив чиновник Міноборони США.

Пентагон назвав дії Каракаса "вкрай провокаційними" та такими, що "були спрямовані на перешкоджання операціям США з боротьби проти наркоторгівлі та тероризму". У відомстві попередили Венесуелу "не намагатися блокувати або перешкоджати" подібним операціям надалі.

Інцидент стався після того, як у вівторок американські військові знищили судно з Венесуели, на борту якого перебували 11 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що воно належало наркокартелю, визнаному ним "терористичною організацією", і перевозило наркотики.

Правові експерти поставили під сумнів законність атаки, адже перехоплення подібних суден зазвичай здійснює Берегова охорона США. Трамп опублікував у соцмережах відео, де видно знищення човна авіаударом, однак адміністрація не надала доказів того, що судно становило безпосередню загрозу чи було озброєне.