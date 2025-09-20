У Польщі підняли у повітря винищувачі через ракетний обстріл України

Зранку 20 вересня в Польщі підняли у повітря польські та союзницькі винищувачі через ракетні удари РФ по території України.

Про це в соцмережі X повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

"Через активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів по території України, польська та союзна авіація почала діяти в польському повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач Збройних Сил мобілізував усі наявні сили та ресурси", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели у "найвищий рівень бойової готовності".

Відповідні заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, прилеглих до зони, що перебуває під загрозою.

Пізніше Оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що польська та союзницька авіація завершили патрулювання повітряного простору країни.

"Діяльність польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі припинена через припинення Російською Федерацією авіаударів по Україні. Активовані наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартної оперативної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Атака РФ на Україну у ніч проти 20 вересня

Внаслідок атаки РФ по Дніпропетровщині у ніч проти 20 вересня загинула людина. Ще майже 30 — поранені. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік у тяжкому стані.

На Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, пошкоджені три приватних будинки.

Уночі 20 вересня Росія атакувала Одеську область. Унаслідок удару виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та зруйнувалася будівля з сільськогосподарською технікою. Пожежу оперативно загасили. Поранених та загиблих немає.

У Дунаєвецькій громаді, що на Хмельниччині, унаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Двоє людей звернулися за медичною допомогою. За попередньою інформацією начальника Хмельницької ОВА, зруйновано два будинки, а також пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

На Київщині російські війська обстріляли три райони області: Бучанський, Бориспільський та Обухівський. В Обухівському районі виникла пожежа приватного будинку. У Бучанському — загоряння п'яти легкових авто. В Бориспільському — пошкоджено близько 10 гаражів.