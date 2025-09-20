Перейти до основного змісту
Повітряні сили: українська ППО знешкодила 552 дрони та 31 ракету
Повітряні сили: українська ППО знешкодила 552 дрони та 31 ракету

Катерина Бельмас
Українські військовослужбовці мобільної групи ППО
Українські військовослужбовці мобільної групи ППО в Чернігівській області, Україна, 13 серпня 2025 року. Getty Images/Dan Bashakov/Global Images Ukraine

В ніч на 20 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного та наземного базування. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на десяти локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що армія РФ атакувала 579 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

А також 8 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Єйська — РФ, ТОТ Криму та 32 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"В ході атаки противник застосував уже традиційну тактику — одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі ",— зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено:

  • 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
  • 29 крилатих ракет Х-101.

У ПС додали, що внаслідок цієї атаки РФ зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на десяти локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Декілька безпілотників ще досі перебувають у повітряному просторі України.

