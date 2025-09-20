На фронті протягом минулої доби, 19 вересня, зафіксовано 165 бойових зіткнень. Росія за добу на війні в Україні втратила 1070 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 вересня.

"Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів двома ракетами та 78 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 6137 дронів-камікадзе та здійснили 4752 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 95 – з реактивних систем залпового вогню", — йдеться у зверненні.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Григорівка, Лук’янівське, Степногірськ, Степове, Залізничне Запорізької області та Ольгівка Херсонської області.

Також вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління безпілотних літальних апаратів, три артилерійські засоби, один командно-спостережний пункт противника.

Загалом, за минулу добу, 19 вересня, втрати російських військ склали 1070 солдатів. Сили оборони України також знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему, 365 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 124 одиниці автомобільної техніки та одну важку вогнеметну систему окупантів

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Шандриголове, Колодязі, Торське, Зарічне та в бік населених пунктів Ставки, Новоселівка, Середнє.

На Сіверському напрямку, в районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Дронівки, ворог дев’ять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення, армія РФ атакувала у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 штурмових і наступальних дій росіян у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Дачне, Червоний Лиман, Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку армія РФ 33 рази атакувала українські позиції у районах населених пунктів Філія, Воскресенка, Березове, Маліївка, Новоїванівка, Піддубне, Зелений Гай, Толстой, Січневе, Новомиколаївка та Ольгівське.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, противник двічі наступав у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку росіяни двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.