Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман і прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф підписали спільну стратегічну оборонну угоду між країнами.

Про це повідомляють Reuters та Saudi Gazette.

Угода спрямована на посилення оборонної співпраці між двома країнами та посилення спільного стримування будь-якої агресії. Підписаний документ передбачає, що будь-яка агресія проти якоїсь із цих двох країн вважатиметься нападом на обох.

Угоду підписали після офіційних переговорів між лідерами в палаці Аль-Ямама в Ер-Ріяді. На церемонії був присутній командувач армії Пакистану, фельдмаршал Асім Мунір, якого вважають найвпливовішою людиною країни.

Саудівські медіа зазначають, що угода ґрунтується на історичному партнерстві між Саудівською Аравією та Пакистаном, на ісламській солідарності й на спільних стратегічних інтересах і тісній оборонній співпраці.

Хоча угоду підписали після атаки Ізраїлю на Катар минулого тижня, високопосадовець Саудівської Аравії у коментарі агентству Reuters заперечив, що такий крок — відповідь на конкретні країни чи конкретні події.

Високопоставлений саудівський чиновник анонімно відповів інформагентству на запитання, чи буде Пакистан зобов'язаний надати Саудівській Аравії ядерну парасольку згідно з угодою. Він сказав так: "Це всеохопна оборонна угода, яка охоплює всі військові засоби".

Що відомо про удар Ізраїлю по Катару

9 вересня Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі. Ізраїль заявив, що у Досі є нібито штаб-квартира ХАМАСу. Під час атаки, представники ХАМАСу справді перебували у Досі, вони обговорювали ухвалення плану США про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС підтвердив загибель 5 своїх членів від атаки Ізраїля по Катару.

Атаку Ізраїля на Катар засудили Франція, Велика Британія, Італія, Німеччина, Швейцарія, Бельгія. Президент США Дональд Трамп був "засмучений" цим обстрілом.