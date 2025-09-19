Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти РФ — речниця

Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії та анонсує його сьогодні після обіду.
Про це повідомила на брифінгу речниця ЄК Паула Піньо, передає кореспондентка Суспільного.
"Як і очікувалося вже деякий час, ми можемо підтвердити, що Комісія прийняла новий пакет санкцій проти Росії, 19-й за рахунком, і президентка фон дер Ляєн виступить з заявою з цього приводу разом із Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каллас сьогодні в другій половині дня, оголосивши про конкретний зміст цього пакету санкцій. Заяви будуть транслюватися й ми повідомимо вам точний час трансляції якомога швидше", — сказала Піньо.
Новина доповнюється…