Реформа ОПУ: до команди долучився офіцер Юрій Гангалюк

До команди Офісу президента долучився офіцер, який понад 30 прослужив у прикордонних військах, Юрій Гангалюк.

Про це у п’ятницю, 18 вересня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Юрій Гангалюк — офіцер, який понад 30 років свого життя присвятив службі в прикордонних військах. Його шлях — це не просто кар’єра, це історія людини, яка в критичні моменти завжди робила вибір на користь держави”, — написав Єрмак.

Як розповів посадовець, Ганалюк починав із західної ділянки кордону, понад десятиліття тримав рубіж там. Далі — Азово-Чорноморський регіон, де очолював кадрові підрозділи. У березні 2014-го під час окупації Криму саме він організовував передислокацію людей та техніки на материкову частину.

Після цього працював у Адміністрації ДПСУ, а згодом став начальником відділу кадрів Західного регіонального управління. Пройшов АТО. У 2021 році завершив службу, але війна повернула його назад.

24 лютого 2022-го Юрій самостійно пішов до військкомату. З того часу — у строю. У складі комендатури швидкого реагування “Шквал” він бере участь у бойових завданнях і захищає країну на передовій.

“Сьогодні він стає частиною нашої команди. Людина, яка знає, як працює армія, як формуються сильні колективи і що означає справжня відданість Україні. Саме такі історії — це про нову філософію Офісу президента. Більше воїнів. Більше досвіду. Більше сили”, — написав Єрмак.

У серпні голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував президенту України Володимиру Зеленському реформувати ОПУ і брати на посади військовослужбовців із бойовим досвідом або ветеранів.