Єрмак запропонував Зеленському реформувати ОПУ
Єрмак запропонував Зеленському реформувати ОПУ

Надія Собенко
Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час інтерв'ю, Київ, 31 липня 2024 року. Getty Images/Julia Kochetova/Bloomberg

Голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував президенту України Володимиру Зеленському реформувати ОПУ і брати на посади військовослужбовців із бойовим досвідом або ветеранів.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні я запропонував президенту реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали  військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку", — зазначив Єрмак.

За його словами, Зеленський підтримав цю ідею.

"Це справедливо. Бо саме ці люди — мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення, як досягти результату", — написав голова ОПУ.

Як приклад він назвав свого заступника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

"Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. І це приклад не тільки для держави", — написав Єрмак.

