Офіс президента України у межах реформи вже взяв на роботу Віту Титаренко, яка з 2022 року служила в українському війську. Також цього тижня до команди долучаться ще двоє людей з бойовим досвідом.

Про це у Telegram 2 вересня повідомив очільник ОПУ Андрій Єрмак.

"І це лише початок. Цього тижня ми очікуємо ще двох людей. Будемо й надалі посилювати нашу команду воїнами та ветеранами", — сказав посадовець.

За його словами, відтепер Офіс президента детально інформуватиме про людей, яких братиме на роботу. Він розповів історію Титаренко.

Що відомо про Віту Титаренко

Віта Титаренко родом з Лебедина, що на Сумщині. Здобула педагогічний і філософський фах, захистила кандидатську та докторську з релігієзнавства.

Викладала у вишах Києва, працювала в Інституті філософії НАН України. Навіть під час війни не залишала студентів — читала лекції онлайн, попри складні умови, в яких перебувала.

У 2014 році її чоловік, Олексій Титаренко, добровольцем пішов в АТО, а згодом став одним аналітиком в тодішній Адміністрації глави держави, а потім — в Офісі президента.

У 2022 році з початком повномасштабного вторгнення РФ подружжя разом долучилось до лав ЗСУ. Але Олексій загинув у боях під Бахмутом. Через пів року Віта втратила й брата Едуарда, який загинув під Вугледаром. Вони обоє нагороджені орденами "За мужність". Проте жінка залишилася на службі.

"Від Донеччини — до штабу Командування Сил тероборони, від роботи зі стресом бійців на "нулі" — до керування "Мавіком". Тепер вона починає новий етап — у нашій команді", — розповів Єрмак.

Чим Титаренко займатиметься в ОПУ

Віта Титаренко працюватиме над проєктами у сфері культури, історії та релігії, а також співпрацюватиме з Інститутом національної пам’яті. Вже з наступного тижня вона розпочне виконувати обов'язки.

22 серпня Єрмак запропонував президенту Володимиру Зеленському реформувати ОПУ і брати на посади військовослужбовців із бойовим досвідом або ветеранів ЗСУ. Глава держави підтримав цю ідею.