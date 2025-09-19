Естонія не відкриє нарвський міст для авто до закінчення війни РФ в Україні

В Естонії Департамент поліції та прикордонної охорони заявив, що відкриття мосту на КПП "Нарва-1" для автомобільного руху не пов'язане з перебігом ремонту на російській стороні, а залежатиме від закінчення війни РФ проти України.

Про це повідомляє ERR.

Із лютого 2024 року міст між Нарвою та Івангородом закрили для автомобілів через реконструкцію, яку Росія обіцяє завершити у 2026 році. При цьому голова Федеральної митної служби РФ Валерій Пікальов припускав, що роботи можуть завершитися вже у 2025-му році.

Однак керівник естонської прикордонної служби Вейко Коммусаар заявив, що технічні терміни не мають вирішального значення.

За його словами, до закінчення повномасштабної агресії Росії проти України влада не бачить сенсу у спрощенні проїзду в РФ і відкритті нарвського мосту для автомобільного руху.

Це вперше прозвучало офіційне підтвердження, що рішення про відновлення автомобільного руху через нарвський міст ухвалять, виходячи не зі стану інфраструктури, а політичної ситуації та безпеки в регіоні.

Із 1 лютого 2024 року перетнути східний кордон у Нарві можна лише пішки.