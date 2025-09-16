В Естонії ініціюють закриття кордону з Росією

Опозиційна партія Естонії Isamaa (Вітчизна) ініціювала законопроєкт, згідно з яким тимчасова лінія контролю між Естонією та Російською Федерацією буде закрита "з урахуванням безпекової ситуації та провокацій з боку східного сусіда".

Про це повідомляє ERR.

"Польща вже закрила кордон із Білоруссю. Дискусії щодо закриття сухопутного кордону також тривають у Латвії та Литві. Фінляндія, як відомо, повністю зберегла закритий кордон. Звісно, доречно співпрацювати з іншими балтійськими країнами та Фінляндією, щоб зробити вплив цього кроку більш ефективним", — сказав голова Isamaa Урмас Рейнсалу.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що події у сфері безпеки останніми місяцями значно загострили ситуацію на східному фланзі НАТО. Isamaa вважає, що з огляду на ситуацію з безпекою закриття лінії контролю є необхідним для гарантування безпеки Естонії та її мешканців.

"Мета проєкту — зобов'язати уряд оцінити та вжити заходів, які нададуть безпеку жителям Естонії та держави. Закриття лінії контролю є одним із способів зменшити ризики, запобігти непередбачуваним інцидентам та посилити захист тимчасової лінії контролю", – сказав Рейнсалу.

Видання зазначає, якщо парламент підтримає пропозицію, то остаточне рішення про закриття кордону має ухвалити уряд.