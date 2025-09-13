Естонія ввела тимчасову заборону на польоти вздовж усього східного кордону, це пов'язано з активністю російських військ і українських дронів у Ленінградській області.

Про це повідомляє ERR.

Заборона дасть змогу ретельніше стежити за повітряним простором. Обмеження на польоти в забороненій зоні діятимуть найближчими тижнями щодня з 8-ї години вечора до 7-ї години ранку на висоті до 6000 метрів.

"Ми лише обмежуємо частину авіаактивності. Простою мовою це означає, що ті, хто звертається до нас і обґрунтовує свої дії, як, наприклад, Департамент поліції та прикордонної охорони минулої ночі, коли вони шукали зниклу людину за допомогою дрона, – можуть продовжувати роботу. Ми запроваджуємо цей захід для того, щоб в операторів спостереження було менше об'єктів для відстеження. А якщо станеться інцидент, простіше буде вивести із зони або посадити мирні повітряні судна", – повідомив командувач ВПС Естонії Рійво Валге.

Запровадження забороненої зони пов'язане з необхідністю Сил оборони найближчими тижнями проводити в цьому районі детальніший повітряний нагляд, тренувальні заходи і гнучкішу охорону повітряного простору, при цьому забезпечуючи безпеку авіаруху.

"Ми отримали інформацію, що повітряний простір Петербурга було закрито через атаку. Ми уважно спостерігали за російськими літаками і вертольотами біля наших кордонів і посилили свої можливості спостереження. Це сталося саме минулої ночі (11 вересня – ред.)", – пояснив Валге.

Військові заявляють, що поки зарано говорити про те, як довго діятимуть обмеження.

Однак вони також торкнулися роботи авіалінії Гельсінкі-Тарту.

"Учора інформація надійшла несподівано і швидко. Наша мета – безпека пасажирів і пілотів. Тому спочатку заходи були суворими. Сьогодні ми переглянули зону обмежень, обговорили з ВПС, зокрема частину зони, необхідну Finnair для польотів у Тарту в певні години, і зробили її вільною. Finnair підтвердила, що зможе працювати в цих умовах, і ВПС офіційно змінили зону", – повідомив представник Служби управління повітряним рухом Міхкель Хауг.

Оцінка загрози з боку Сил оборони не змінилася: для Естонії відсутня безпосередня і негайна військова загроза. Однак у регіоні зросла частота повітряних інцидентів, спричинена військовими діями Росії проти України. Аналогічні зони заборони польотів запровадили Фінляндія і Латвія.