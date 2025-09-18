Перейти до основного змісту
В Естонії розпочалися міжнародні військові навчання "Блискавка"
Олена Богданьок
З 18 вересня в Естонії стартували міжнародні військові навчання "Блискавка" (Pikne), які триватимуть два тижні.

Про це повідомляє ERR.

Основна мета маневрів — відпрацювати швидке перекидання союзницьких сил та спільне відбиття загроз. Керує навчаннями естонська дивізія, повідомили Сили оборони Естонії.

У навчаннях беруть участь військовослужбовці Естонії, Латвії, США, Франції, Великої Британії та Канади.

За словами командира навчань полковника Янно Мярка, сили союзників відпрацюють десантні операції, стрибки з парашутом, а фінальним етапом стануть стрільби на полігонах у Нурсіпалу та Рутья.

Основні маневри пройдуть у західній, північній, північно- та південно-східній частинах країни. У маневрах будуть задіяні сухопутні, повітряні та морські підрозділи — близько 3000 військовослужбовців.

Зазначається, що навчання мають тренувально-оборонний характер, під час них будуть використовувати імітаційні засоби, включно з холостими патронами.

Жителів Естонії попередили, що на час навчань слід очікувати посиленого руху військових колон на дорогах загального користування та враховувати можливі затримки.

