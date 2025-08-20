Індія збільшила закупівлю нафти з Росії, попри мита від США

Державні нафтопереробні заводи Індії збільшили закупівлі нафти з Росії, попри мита від США, які можуть запровадити проти Індії через імпорт російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, державні НПЗ Індії придбали партію російської нафти цього тижня. Цю нафту відвантажать у вересні та жовтні. Індія отримала знижку на нафту від Росії — 2,5 долара за барель. Станом на 19 серпня нафта марки Urals, яку видобуває Росія, коштує 62 долари за барель на ринку нафти.

Адміністрація президента США Трампа погрожувала Індії підвищити мита на імпорт товарів і сировини з країни до 50% 27 серпня, якщо Індія не припинить купувати російську нафту.

Раніше стало відомо, що нафтопереробні заводи в Китаї збільшили закупівлі флагманської російської сирої нафти, скориставшись можливістю придбати вантажі зі знижкою, від яких відмовилася Індія.

Біля узбережжя Китаю очікують принаймні два танкери з нафтою марки Urals, кожен з яких має місткість 1 млн барелів, і найближчими тижнями очікують на прибуття ще кількох суден.

Санкції проти Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснєфть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".